Садовод назвала эффективное средство от медведки

Народные средства борьбы с медведкой на участке неэффективны, таким мнением с NEWS.ru поделилась член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, гранулы с химикатами промышленного производства справятся с этой задачей гораздо лучше.

Я слышала много антинаучных советов. Например, закопать заведенный будильник. Якобы его звон будет будить медведку. На самом деле все это не работает. Вредителя нужно травить средствами против медведки или против медведки и проволочника. В землю закапывают приманку в виде гранул со специальными средствами, — рассказала Воронова.

За ночь медведка может уничтожить целую грядку картошки или моркови, добавила эксперт. После уничтожения урожая насекомое погибает, отметила садовод.

Ранее агроном Михаил Воробьев заявил, что для защиты грядок, клумб и газона от кротов рекомендуется использовать обычную пластиковую сетку. Ячейки не позволят кротам пройти сквозь нее, пояснил эксперт. По его словам, это наиболее безопасный и экологичный способ борьбы с грызунами.