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01 августа 2025 в 14:49

Агроном поделился безопасным методом борьбы с кротами на участке

Агроном Воробьев посоветовал бороться с кротами с помощью пластиковых сеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для защиты грядок, клумб и газона от кротов рекомендуется использовать обычную пластиковую сетку, заявил RT агроном Михаил Воробьев. Ее ячейки не позволят кротам пройти сквозь нее. По словам эксперта, это наиболее безопасный и экологичный способ борьбы с грызунами.

Нужно вырыть небольшой котлованчик на месте вашей клумбы, вашей грядки, вашего газона и выстлать дно и обязательно бока антикротовой сеткой. Потом наполняете землей, кроты вокруг занимаются своими делами, но проникнуть на территорию газона, на территорию клумбы, на территорию грядки уже не могут, — посоветовал Воробьев.

Есть и другой метод — можно положить в кротовину небольшую тряпку, смоченную любой пахучей жидкостью, и закопать. Эксперт пояснил, что кроты ориентируются с помощью нюха, поэтому резкие запахи их отпугивают. Он также предостерег от убийства этих зверьков, поскольку они приносят большую пользу природе.

Ранее Воробьев предложил способ борьбы с медведками — делать приманки из обожаемого ими навоза. Агроном посоветовал положить удобрение в заранее вырытые ямки, прикрыть фанерками и затем приподнимать их, чтобы ловить насекомых, собирать и давить.

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