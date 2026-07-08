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08 июля 2026 в 13:30

Михалков открыл мемориальный кабинет автора гимна СССР в Союзе писателей

Владимир Мединский, Никита Михалков, Степан Михалков на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России Владимир Мединский, Никита Михалков, Степан Михалков на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве в штаб-квартире Союза писателей России открыли мемориальный кабинет Сергея Михалкова — писателя, поэта, драматурга, публициста. В церемонии приняли участие помощник президента России, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский, сын Сергея Михалкова кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков, вдова писателя — Юлия Субботина-Михалкова. Также присутствовали внуки — Степан и Артем Михалковы, Егор Кончаловский.

В мемориальном кабинете представлены уникальные экземпляры книг автора, его боевые награды, афиши с творческих вечеров и многие другие личные вещи, представляющие историческую и художественную ценность. Их передали в дар Союзу писателей члены семьи.

Сергей Михалков известен как автор трех государственных гимнов — двух советских и нынешнего гимна Российской Федерации — и десятков произведений для детей. В годы Великой Отечественной войны Михалков участвовал в обороне Севастополя и Одессы, был корреспондентом газет «Во славу Родины» и «Сталинский сокол».

Кадры с открытия мемориального кабинета Михалкова — в галерее NEWS.ru.

Семья Михалковых на открытии кабинета Сергея Владимировича Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Семья Михалковых на открытии кабинета Сергея Владимировича Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Никита Михалков на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Никита Михалков на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Владимир Мединский на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Владимир Мединский на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Артем Михалков на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Артем Михалков на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Егор Кончаловский на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Егор Кончаловский на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Помощник президента РФ Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков (слева направо) на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Помощник президента РФ Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков (слева направо) на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вдова Сергея Михалкова Юлия Субботина-Михалкова на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Вдова Сергея Михалкова Юлия Субботина-Михалкова на открытии кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Открытие кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Открытие кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Открытие кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Открытие кабинета С. В. Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Экспонаты на открытии мемориального кабинета писателя и поэта Сергея Михалкова в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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