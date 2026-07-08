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08 июля 2026 в 13:38

Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево изъяли у иностранки ювелирные изделия, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Общая стоимость изъятых камней оценивается более 12 млн рублей.

В ходе выборочного контроля инспекторы задержали женщину на «зеленом» коридоре. При досмотре в ее сумке нашли 18 ювелирных изделий — кольца, серьги, колье и браслеты: они были упакованы в расписные шелковые платки. По словам женщины, украшения достались ей в наследство от бабушки, и она повсюду берет их с собой — они дороги ей как память.

Экспертиза установила, что эти изделия новые и сделаны из золота 999 пробы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее тульские таможенники обнаружили в посылке из Германии 123 предмета с нацистской символикой. Атрибутика датирована 1930–1940-ми годами.

До этого таможенники в аэропорту Красноярска пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда. Почти 9 кг саженцев нашли в багаже 42-летней жительницы Красноярска в зеленом коридоре.

Ранее оперативники Уссурийской таможни и регионального УФСБ пресекли незаконный вывоз в Китай крупной партии мороженой рыбы. Стоимость задержанного груза оценивалась в 4 млн рублей, а его общий вес превысил 12 тонн.

Москва
Шереметьево
ФТС
таможенники
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