Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина

Введение QR-кодов для продажи бензина может вызвать недовольство в обществе, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей депутат Саратовской областной думы, член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. Он отметил, что проблему дефицита топлива можно решить нормированным отпуском горючего.

Нет сомнений, что введение обязаловки с QR-кодами может взбудоражить общество, а за два месяца до выборов в Думу это чревато непредсказуемыми последствиями, — сказал Калинин.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на автозаправочных станциях Липецкой области могут ввести схему отпуска бензина «четный — нечетный» по госномерам. По его словам, такая мера обусловлена дефицитом топлива, достигающим примерно 500 тонн.