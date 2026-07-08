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08 июля 2026 в 14:22

Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии

Политолог Рар: Германия наращивает военные расходы для подготовки войны с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Германия увеличивает военные расходы с целью подготовки к конфликту с Россией, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о выросших в два раза расходах страны на оборону. По мнению Рара, немецкое правительство проигнорировало многолетнюю стратегию избегания долгов.

Немецкое правительство в прошлом году отказалось от прежнего долголетнего национального курса — не залезать глубоко в долги. Оно взяло взаймы на €1 трлн (87,5 млрд рублей. — NEWS.ru), половина этой суммы должна быть потрачена на милитаризацию страны. Власть аргументирует, что эти миллиардные вложения должны стимулировать экономический рост в промышленности страны. Они также пугают свое население тем, что в 2029 году начнется война с Россией, поэтому, по их плану, к тому времени ФРГ должна обладать самой мощной армией в Европе, — пояснил Рар.

Он подчеркнул, что Мерц также считает необходимым направить часть военных кредитов на вооружение Украины, чтобы у Киева якобы появился шанс одержать победу над Россией. При этом, по словам политолога, правящие элиты и зарубежные СМИ поддерживают курс на милитаризацию. Однако, добавил эксперт, есть отдельные лица, которые предупреждают, что, прежде чем рухнет российская экономика, крах потерпит сама ФРГ.

Ранее сообщалось, что Германия планирует увеличить государственные займы до €203 млрд (17,9 трлн рублей) к 2027 году, чтобы покрыть растущие военные расходы и поддержать экономику. Необходимость в дополнительных средствах возникла из-за нескольких лет недостаточных инвестиций и энергетических потрясений.

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Германия
Фридрих Мерц
Россия
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