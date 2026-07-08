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08 июля 2026 в 14:15

Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, разместила в социальных сетях новые фотографии своей семьи. Публикация пришлась на День семьи, любви и верности.

От нашей семьи поздравляем ваши семьи. И благодарим каждого, кто поддерживает и молится за здоровье Леры, — написано в посте.

На фотографиях видны четыре ребенка блогера, а также ее нынешний возлюбленный — чемпион Европы и России по танго Луис Сквиччиарини. На руках Чекалина держит их совместного ребенка — мальчика Даниэля.

Ранее блогер вернулась к занятиям танго после длительного перерыва. Ее обучает Сквиччиарини. По его словам, Лерчек перестала заниматься танцами только на седьмом месяце беременности из-за сильных болей. Пока блогер восстанавливает форму.

До этого аргентинский танцор признался, что наличие у Чекалиной детей не является преградой для их отношений. С его слов, он прекрасно ладит с ними. Сквиччиарини любит шутить с ними, играть и ходить вместе по квестам. По его мнению, у него с детьми доверительные отношения.

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