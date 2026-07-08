Свадебный фестиваль с участием 150 пар начался в Москве

Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, стартовал в Национальном центре «Россия», передает корреспондент NEWS.ru. Главным событием первого дня станет одновременная регистрация браков 150 пар из разных регионов страны.

Сегодня вы представляете свои регионы, свои народности, гордитесь традициями своих народностей. Национальный центр «Россия» сегодня для вас. Вас поздравляет главный человек в нашей стране — президент Российской Федерации. Сегодня вас видит и чествует вся страна Россия. И это невероятная ответственность и невероятное счастье, — отметила со сцены вице-премьер России Татьяна Голикова.

Фестиваль проходит под девизом «Едины в любви», отражающим идею единства сердец, культур, традиций и ценностей. В этом году свадебные мероприятия также организуют в филиалах Национального центра «Россия» в Красноярском и Приморском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Среди участников — пары из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. В программе фестиваля запланированы свадебное шествие, передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», выставка свадебных традиций, лекции, дискуссии, мастер-классы, музыкально-хореографическая постановка «Хоровод. Свадьба» и гастрономический турнир для молодых семей.

Ранее сооснователь и совладелец группы «Родина» Антон Винер рассказал NEWS.ru, что около трети россиян отмечают День семьи, любви и верности. По его словам, только около 20% опрошенных россиян признались, что равнодушны к этому празднику.