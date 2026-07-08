Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 19:04

Свадебный фестиваль с участием 150 пар начался в Москве

Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» стартовал в Москве

Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, стартовал в Национальном центре «Россия», передает корреспондент NEWS.ru. Главным событием первого дня станет одновременная регистрация браков 150 пар из разных регионов страны.

Сегодня вы представляете свои регионы, свои народности, гордитесь традициями своих народностей. Национальный центр «Россия» сегодня для вас. Вас поздравляет главный человек в нашей стране — президент Российской Федерации. Сегодня вас видит и чествует вся страна Россия. И это невероятная ответственность и невероятное счастье, — отметила со сцены вице-премьер России Татьяна Голикова.

Фестиваль проходит под девизом «Едины в любви», отражающим идею единства сердец, культур, традиций и ценностей. В этом году свадебные мероприятия также организуют в филиалах Национального центра «Россия» в Красноярском и Приморском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Среди участников — пары из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. В программе фестиваля запланированы свадебное шествие, передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», выставка свадебных традиций, лекции, дискуссии, мастер-классы, музыкально-хореографическая постановка «Хоровод. Свадьба» и гастрономический турнир для молодых семей.

Ранее сооснователь и совладелец группы «Родина» Антон Винер рассказал NEWS.ru, что около трети россиян отмечают День семьи, любви и верности. По его словам, только около 20% опрошенных россиян признались, что равнодушны к этому празднику.

Москва
день семьи
браки
свадьбы
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.