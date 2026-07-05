«Берешь полностью»: избранник Лерчек о нюансах романа с многодетной матерью Возлюбленный Лерчек Сквиччиарини не считает ее детей препятствием для отношений

Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини заявил в соцсетях, что его нисколько не смущали дети избранницы от прошлого брака. По словам аргентинца, он прекрасно ладит с тремя наследниками Лерчек и Артема Чекалина.

Если любишь человека, то берешь его полностью. Алиса, Богдан и Лева — очень воспитанные и хорошие дети. У нас с ними доверительные отношения, мы любим шутить, играть в Uno, ходить вместе на квесты, — рассказал Сквиччиарини.

Ранее Лерчек призналась, что ходит в рестораны во время химиотерапии, когда не испытывает тошноту. Знаменитость рассказала, что выполняет все рекомендации врачей и принимает назначенные лекарства. По словам блогера, она старается сохранять оптимизм и не хочет тратить силы на жалость к себе.

До этого она рассказала, что множество раз проходила через процедуру ЭКО. Лерчек допустила, что рост злокачественного новообразования начался после гормональной стимуляции организма: чтобы забеременеть сыном Левой, ей пришлось сделать семь ЭКО.