«Берешь полностью»: избранник Лерчек о нюансах романа с многодетной матерью

Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), аргентинский танцор Луис Сквиччиарини заявил в соцсетях, что его нисколько не смущали дети избранницы от прошлого брака. По словам аргентинца, он прекрасно ладит с тремя наследниками Лерчек и Артема Чекалина.
Если любишь человека, то берешь его полностью. Алиса, Богдан и Лева — очень воспитанные и хорошие дети. У нас с ними доверительные отношения, мы любим шутить, играть в Uno, ходить вместе на квесты, — рассказал Сквиччиарини.
Ранее Лерчек призналась, что ходит в рестораны во время химиотерапии, когда не испытывает тошноту. Знаменитость рассказала, что выполняет все рекомендации врачей и принимает назначенные лекарства. По словам блогера, она старается сохранять оптимизм и не хочет тратить силы на жалость к себе.
До этого она рассказала, что множество раз проходила через процедуру ЭКО. Лерчек допустила, что рост злокачественного новообразования начался после гормональной стимуляции организма: чтобы забеременеть сыном Левой, ей пришлось сделать семь ЭКО.