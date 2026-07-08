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08 июля 2026 в 13:41

Казанец предстанет перед судом за убийство рабочего во время ремонта

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Казани 20-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве 35-летнего рабочего, который делал ремонт, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Управление СК по Татарстану. Преступление произошло в одном из домов на улице Ново-Азинская. Молодого человека заключили под стражу.

В апреле 2026 года в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность обвиняемого к убийству. Он полностью признал причастность к совершению преступления и указал место, где спрятал тело, — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в день убийства фигурант дела распивал спиртное с сожительницей и рабочим. Во время застолья хозяин дома разозлился на наемного сотрудника и избил его до смерти. Затем напавший закопал тело погибшего в лесу. Своей спутнице он приказал молчать о случившемся, пригрозив расправой.

Ранее агрессивный житель Уфы жестоко избил незнакомую девушку и сломал ей челюсть на вечеринке. Пострадавшая приехала с другом в гости, где к ней стал навязчиво приставать нетрезвый мужчина.

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