Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи

В Бурятии 8 июля, в День семьи, запретили розничную продажу алкоголя, сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли. Ограничение распространяется на все виды спиртосодержащей продукции, включая пиво.

Приобрести алкоголь в этот день можно только в заведениях общественного питания. За соблюдением запрета следят уполномоченные органы и правоохранители. За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 14.16 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

С 1 марта 2025 года в Бурятии действует расширенный перечень праздничных дат, когда продажа алкоголя в магазинах полностью запрещена. В него также входят новогодние каникулы, Сагаалган, День России, День защиты детей, День знаний, День народного единства и другие даты.

Ранее ограничение продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных во дворах жилых домов, принесло положительный эффект, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 марта 2026 года в Подмосковье для таких точек установили сокращенный период продажи алкоголя — с 13:00 до 15:00. По словам губернатора, мера позволила улучшить ситуацию.