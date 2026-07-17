Россиянка получила срок за спаивание школьников у себя в квартире

Россиянка получила срок за спаивание школьников у себя в квартире Жительнице Красноярского края дали четыре года колонии за спаивание подростков

Суд приговорил 19-летнюю жительницу Красноярского края к четырем годам колонии за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя, сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, осенью 2025 года девушка собирала у себя дома знакомых подростков в возрасте от 13 до 15 лет.

Суд признал ее виновной во вовлечении несовершеннолетних и малолетнего в систематическое употребление алкоголя и назначил 4 года исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Она покупала спиртное, приглашала несовершеннолетних через мессенджер и вместе с ними распивала пиво и водку. Происходящее участники снимали на видео, а в телефоне осужденной была группа под названием «Собутыльники». Подростки рассказали, что согласились попробовать алкоголь по ее предложению, при этом один из них ранее никогда не употреблял спиртное.

Родители узнали о происходящем после того, как дети стали возвращаться домой с запахом алкоголя. В суде девушка вину не признала.

Ранее в Бурятии 12-летнего ребенка экстренно госпитализировали с тяжелой алкогольной интоксикацией. Уточняется, что прохожие заметили несовершеннолетнего и вызвали ему скорую помощь. Позже выяснилось, что мальчик выпил полбутылки крепкого алкоголя в компании друзей.