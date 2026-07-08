Энергетик ответил, кто может стоять за отменой перемирия США и Ирана Энергетик Юшков: нефтяной бизнес США может стоять за отменой перемирия с Ираном

Возможной причиной отмены перемирия между США и Ираном могут быть интересы американского нефтяного бизнеса, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, за срывом переговоров также может стоять израильское лобби, оказавшее давление на главу Белого дома Дональда Трампа.

Можно отметить, что определенная группа влияния подталкивала Трампа [к отмене перемирия с Ираном]. Во-первых, есть мощное израильское лобби, которое выступает за продолжение конфликта с Тегераном, чтобы максимально его обескровить и ослабить. С другой стороны, есть американские нефтяные компании, которые не добывают сырье в Иране. Смягчение санкций приводит к понижению цен, что негативно для них, поскольку они продают продукт дешевле. И кстати, это может привести к снижению добычи в самих США, — высказался Юшков.

Он предположил, что следует ожидать рост стоимости нефти, который в целом уже произошел на бирже. По словам эксперта, первоначально США ослабили санкционный режим в отношении иранского сырья и разблокировали Ормузский пролив, однако впоследствии отменили свое решение. Энергетик пояснил, что на этом фоне может последовать усиление давления со стороны Ирана, которое может вызвать дефицит на мировом рынке.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп говорит о возобновлении конфликта с Ираном, чтобы показать свою силу участникам саммита НАТО. По его мнению, Тегеран осознает: такие заявления американского лидера — всего лишь блеф.