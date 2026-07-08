Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 13:23

Энергетик ответил, кто может стоять за отменой перемирия США и Ирана

Энергетик Юшков: нефтяной бизнес США может стоять за отменой перемирия с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Возможной причиной отмены перемирия между США и Ираном могут быть интересы американского нефтяного бизнеса, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, за срывом переговоров также может стоять израильское лобби, оказавшее давление на главу Белого дома Дональда Трампа.

Можно отметить, что определенная группа влияния подталкивала Трампа [к отмене перемирия с Ираном]. Во-первых, есть мощное израильское лобби, которое выступает за продолжение конфликта с Тегераном, чтобы максимально его обескровить и ослабить. С другой стороны, есть американские нефтяные компании, которые не добывают сырье в Иране. Смягчение санкций приводит к понижению цен, что негативно для них, поскольку они продают продукт дешевле. И кстати, это может привести к снижению добычи в самих США, — высказался Юшков.

Он предположил, что следует ожидать рост стоимости нефти, который в целом уже произошел на бирже. По словам эксперта, первоначально США ослабили санкционный режим в отношении иранского сырья и разблокировали Ормузский пролив, однако впоследствии отменили свое решение. Энергетик пояснил, что на этом фоне может последовать усиление давления со стороны Ирана, которое может вызвать дефицит на мировом рынке.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп говорит о возобновлении конфликта с Ираном, чтобы показать свою силу участникам саммита НАТО. По его мнению, Тегеран осознает: такие заявления американского лидера — всего лишь блеф.

Мир
Израиль
США
Иран
нефть
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по кафе и авто в ЛНР
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.