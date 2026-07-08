Принцесса Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр позируют перед ужином с главами государств и правительств во дворце Хёйс-тен-Бос на полях саммита НАТО в Гааге

Политолог оценил влияние теракта в Монако на итоги саммита НАТО для Киева Политолог Кошкин: теракт в Монако не повлияет на итоги саммита НАТО для Киева

Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако не окажет никакого влияния на решения участников саммита Североатлантического альянса в Турции и итоговые договоренности по Украине, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, в масштабах военно-политического блока это событие остается локальным и малозначительным фактором.

Покушение на Ермолаева в Монако не повлияет на саммит НАТО, тем более на его решения. Встреча членов Альянса в Турции — это плановое мероприятие. У лидеров свои цели. Темы саммита связаны с перспективами выделения средств и стратегического планирования и развертывания. Так что события в Монако никак не повлияют на ход саммита. Никакие события не изменят структуру финансирования Украины. Ничего не будет. Это более глобальные стратегические вопросы, — сказал Кошкин.

Ранее депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков предположил, что покушение на Ермолаева было спланировано по заказу президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По словам парламентария, гадать о причастности Киева к теракту в Монако не приходится — французские следователи не случайно разыскивали украинку, предположительно заложившую бомбу.