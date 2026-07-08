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08 июля 2026 в 13:28

ВСУ атаковали беременную женщину и ее двухлетнего ребенка на заправке

Хинштейн: двухлетний ребенок, его беременная мать и мужчина ранены при ударе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Атака украинских войск на автозаправочную станцию, расположенную в Курской области, привела к ранению двоих взрослых и малолетнего ребенка: двухлетний мальчик, а также его мать, находившаяся на позднем сроке беременности, получили травмы различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Им оказывают всю необходимую помощь.

Враг атаковал АЗС в Октябрьском районе. К сожалению, пострадали три человека, в их числе — ребенок и беременная женщина. У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения. Их всех доставляют в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления, — заявил руководитель.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что около 35 населенных пунктов Рыльского района остались без электроснабжения после атаки ВСУ. Глава региона уточнил, что подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка.

Кроме того, губернатор сообщал, что в результате удара ВСУ по поселку Юбилейный Курского района пострадали двое местных жителей — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. По его словам, оба получили множественные осколочные ранения. Он также рассказал, что в поселке были повреждены крыша и остекление одного частного дома.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
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