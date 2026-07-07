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07 июля 2026 в 14:11

ВСУ оставили без света свыше 30 сел под Курском

Из-за атаки ВСУ без света остались 6 тыс. жителей Курской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области остались без электричества из-за атаки ВСУ, без света находятся порядка 6 тыс. человек, сообщил в МАКСе губернатор Александр Хинштейн. Глава региона уточнил, что подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка.

Также в результате варварских ударов ВСУ обесточено около 35 населенных пунктов в Рыльском районе, в том числе часть города Рыльска. Без электричества остались порядка 6 тыс. жителей. Как только позволит оперативная обстановка, подачу электроэнергии восстановят, — написал Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщил в соцсетях, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, этот инцидент повлек за собой повреждения частных жилых домов в различных районах города.

До этого Хинштейн заявил, что ВСУ предприняли попытку атаки на энергоблок Курской АЭС-2. По его словам, российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Курчатова. Хинштейн отметил, что работа Курской АЭС после удара ВСУ не нарушена. Также, уточнил губернатор, последствий для экологии не зафиксировано.

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Александр Хинштейн
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