ВСУ оставили без света свыше 30 сел под Курском

Около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области остались без электричества из-за атаки ВСУ, без света находятся порядка 6 тыс. человек, сообщил в МАКСе губернатор Александр Хинштейн. Глава региона уточнил, что подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка.

Также в результате варварских ударов ВСУ обесточено около 35 населенных пунктов в Рыльском районе, в том числе часть города Рыльска. Без электричества остались порядка 6 тыс. жителей. Как только позволит оперативная обстановка, подачу электроэнергии восстановят, — написал Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщил в соцсетях, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, этот инцидент повлек за собой повреждения частных жилых домов в различных районах города.

До этого Хинштейн заявил, что ВСУ предприняли попытку атаки на энергоблок Курской АЭС-2. По его словам, российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Курчатова. Хинштейн отметил, что работа Курской АЭС после удара ВСУ не нарушена. Также, уточнил губернатор, последствий для экологии не зафиксировано.