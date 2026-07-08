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08 июля 2026 в 14:31

Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у киевлянки

Дезертир ВСУ с гранатой вырвал золотую серьгу из уха женщины в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военнослужащий украинской армии, находившийся в статусе самовольно оставившего часть, ограбил женщину в Киеве, угрожая ей боевой гранатой, сообщила пресс-служба полиции города в Telegram-канале. Злоумышленник оказался 41-летним солдатом, он вырвал золотую серьгу из уха пострадавшей и сбежал. Вскоре дезертир был задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Он достал боевую гранату и потребовал отдать золотую цепочку. Женщина не испугалась и ответила отказом. Тогда нападающий распылил ей в лицо газ, силой вырвал из уха золотую серьгу и скрылся, оставив опасный боеприпас, — говорится в сообщении.

Ранее в Одесской области украинский военнослужащий, дезертировавший из части, подорвал боевую гранату при попытке полицейских проверить его документы. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили 56-летнего водителя мопеда за нарушение ПДД.

Кроме того, советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что в украинской армии увеличивается число дезертиров, а солдаты все чаще занимаются мародерством. По его словам, российские войска в настоящее время уверенно продвигаются к новым рубежам.

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