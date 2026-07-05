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05 июля 2026 в 14:12

Украинский дезертир взорвал гранату при проверке документов полицией

Дезертировавший боец ВСУ подорвал гранату при досмотре полицией под Одессой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский военнослужащий, самовольно оставивший часть, подорвал сотрудников полиции, которые остановили его на дороге для проверки документов в Одесской области, сообщает местная полиция. Правоохранители остановили 56-летнего водителя мопеда за банальное нарушение правил дорожного движения.

Во время разбирательств выяснилось, что мужчина числится в розыске за дезертирство. Сразу после этого нарушитель достал боевую гранату и начал угрожать ее незамедлительным применением. Вскоре в ходе инцидента прогремел взрыв, в результате которого сам злоумышленник и двое полицейских получили ранения различной степени тяжести.

Ранее боец ВСУ, самовольно покинувший часть, зарезал 17-летнюю девушку в селе Большая Снитинка в Киевской области. Инцидент произошел в ночь на 17 июня после словесного конфликта подозреваемого с потерпевшей.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) открыли огонь и ранили человека у рынка «7-й километр» в Одессе. По информации журналистов, еще одного человека избили на глазах у сотрудников полиции. При этом правоохранители никак не вмешивались в происходящее.

Европа
Украина
Одесская область
дезертиры
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