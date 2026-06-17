Военнослужащий ВСУ, самовольно покинувший часть, зарезал 17-летнюю девушку в селе Большая Снитинка Киевской области, сообщила полиция региона в Telegram-канале. Инцидент произошел в ночь на 17 июня после словесного конфликта подозреваемого с потерпевшей.

По данным правоохранителей, вечером 16 июня между соседями вспыхнула ссора. Ночью 28-летний мужчина проник в дом, где спала несовершеннолетняя, и нанес ей смертельный удар ножом.

Задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление. Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал о росте числа дезертиров в рядах ВСУ. По его словам, самовольно покинувшие часть военнослужащие нередко занимаются мародерством — проникают в частные дома под предлогом переодеться, а затем грабят хозяев или даже убивают их.

До этого в городе Бахмач Черниговской области задержали нетрезвого военнослужащего ВСУ, который самовольно оставил часть и устроил стрельбу из автомата АК-74 из окна частного дома. Мужчина произвел несколько выстрелов в направлении гаража и был помещен в изолятор временного содержания.