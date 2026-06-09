Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата из окна дома Пьяного бойца ВСУ задержали за стрельбу из окон дома в украинском Бахмаче

На Украине задержали самовольно оставившего часть военного ВСУ, который стрелял из автомата АК-74 из окна частного дома в городе Бахмач, сообщили в пресс-службе полиции. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что военный произвел несколько выстрелов в направлении гаража. Он был помещен в изолятор временного содержания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием и хулиганство.

До этого в Одессе дезертир ВСУ угрожал ножом прохожим и напал на ребенка. Ребенку потребовалась госпитализация.

Ранее взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов заявил, что население Украины стихийно объединяется в группы для атак на сотрудников территориальных центров комплектования. Мужчина признался, что при первой возможности «задушил бы» военкомов, которые насильно отправили его на фронт.