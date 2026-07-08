Житель Татарстана погиб во время рыбалки, перевернувшись в лодке

В Республике Татарстан погиб местный житель, который перевернулся в лодке во время рыбалки, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Центральное МСУТ СК России. По данному факту началась доследственная проверка.

Трагедия произошла утром на Волге недалеко от деревни Улитино Зеленодольского района. Вместе с погибшим в лодке находился его приятель — последнему удалось спастись.

Ранее блогер из Москвы устроил опасный дрифт на катере на реке Преголе в Калининграде, что едва не привело к затоплению байдарки с детьми. Он намеренно совершил опасный маневр рядом с лодками, на которых занимались воспитанники спортивной школы. В результате одна из них перевернулась, после чего лихач покинул место происшествия.