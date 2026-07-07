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07 июля 2026 в 02:20

Юрист раскрыл, за выгул каких собак без намордника грозит штраф

Юрист Маршани: выгул опасных пород собак без намордника чреват штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Выгул собак потенциально опасных пород без намордника может привести к штрафу в размере 3 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Тимур Маршани. По его словам, в соответствии с законом животные из перечня не должны появляться даже на специальных площадках.

Намордник по федеральному закону обязателен не для всех собак. Он требует его только для потенциально опасных пород из перечня, утвержденного постановлением правительства № 974. В списке 12 позиций, среди них питбульмастиф, американский бандог, волкособы и северокавказская собака, а также метисы этих пород. Любопытно, что привычные крупные породы вроде алабая, ротвейлера или немецкой овчарки в перечень не попали, на федеральном уровне для них намордник остается рекомендацией. С 11 декабря 2024 года за нарушение этих требований гражданину выносят предупреждение или назначают штраф 1,5–3 тыс. рублей, должностному лицу — 5–15 тыс. рублей, организации — 15–30 тыс. рублей, — предупредил Маршани.

Он подчеркнул, что, если собака без намордника укусит человека, другое животное или повредит чужое имущество, владельцу грозит штраф в размере 10–30 тыс. рублей. По словам юриста, по Гражданскому кодексу возмещение вреда пострадавшему взыскивается отдельно. Правозащитник также отметил, что при причинении тяжкого вреда здоровью владельцу собаки может грозить уголовная ответственность.

Собаку из списка без намордника и поводка нельзя выводить нигде, включая специальные площадки для выгула. Единственное исключение действует на огороженной территории, которая принадлежит владельцу, причем при входе должна висеть предупреждающая табличка о наличии собаки. Для пород вне федерального перечня ситуация зависит от региона, поскольку субъекты вправе устанавливать дополнительные требования к выгулу и вводить собственные штрафы. В Москве, например, намордник обязателен для любой собаки независимо от размера в общественном транспорте, магазинах, учреждениях, на рынках и пляжах, — заключил Маршани.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что специальная обувь защитит лапы собак от горячего асфальта. По его словам, питомцы чувствуют температуру так же, как и люди.

Общество
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Максим Кирсанов
М. Кирсанов
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