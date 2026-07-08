Стало известно о положении дел с импортом новых иномарок в Россию Аналитик Целиков: ввоз новых автомобилей в Россию увеличился на 25%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 25%, сообщил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков. За период с января по июнь включительно в страну было ввезено 186,3 тыс. новых машин, чей возраст не превышает трех лет. Параллельно с этим поставки подержанных автомобилей старше трех лет также увеличились — на 13%, достигнув отметки в 205,2 тыс. единиц.

За первые шесть месяцев текущего года в Россию было ввезено 186,3 тыс. новых легковых автомобилей (до трех лет). Это на 25% больше, чем в первом полугодии прошлого года, — указал аналитик.

Как следует из данных эксперта, семь из каждых 10 новых иномарок поступают в Россию напрямую из Китая: за полгода оттуда было отгружено 130,5 тыс. экземпляров, что на 14% превышает результат годичной давности. При этом ключевым транзитным узлом для этих поставок остается Киргизия, через которую ввезли 35,2 тыс. новых транспортных средств — этот показатель почти втрое больше прошлогоднего объема.

В то же время импорт новых автомобилей из Южной Кореи переживает резкое падение. Он сократился на 45%, опустившись до 3,6 тыс. единиц. Его доля теперь не достигает даже 2% от общего объема. В категории подержанных автомобилей с пробегом более трех лет более половины всех поставок обеспечивает Япония, откуда было ввезено 117,7 тыс. машин.

Ранее депутат Юрий Григорьев заявил, что вопрос о запрете праворульных автомобилей в России в настоящее время не обсуждается. По его словам, профильные ведомства лишь анализировали вопросы безопасности эксплуатации таких машин для снижения аварийности.