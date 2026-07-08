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08 июля 2026 в 12:43

Мирный житель погиб из-за атак ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области за прошедшие сутки погиб один мирный житель из-за атак ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один мирный житель погиб в Херсонской области и пятеро пострадали в результате атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что повреждения инфраструктуры зафиксированы в 12 населенных пунктах.

За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек пострадало, — написал Сальдо.

Глава региона отметил, что в настоящее время без электроэнергии частично остаются восемь округов: Алешкинский, Великолепетихский, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский, Скадовский и Чаплинский. Специалисты продолжают восстановительные работы.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 903 украинских беспилотника самолетного типа. Также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб ВСУ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ, летевший в сторону Москвы. По его словам, на данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Владимир Сальдо
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