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07 июля 2026 в 14:40

Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО

Сальдо: ВСУ применяли наемников на Херсонском направлении для пиара на Западе

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Иностранные наемники, выступавшие за ВСУ на Херсонском направлении, никогда не играли существенной роли в боевых действиях и применялись украинскими властями прежде всего для создания нужного информационного фона перед западными странами, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, реальная ценность этих формирований заключалась не в военной мощи, а в возможности транслировать на Запад историю о международном единстве вокруг Украины.

Иностранные наемники никогда не были на Херсонском направлении заметной силой со стороны Вооруженных сил Украины. Их использовали скорее как инструмент пропаганды, чтобы потом рассказывать западной публике о якобы «международной поддержке» киевского режима. Или это были отдельные небольшие группы узких специалистов, — пояснил Сальдо.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Петро-Ивановка в Харьковской области. Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии выбили украинские формирования из населенного пункта в северо-западной части Купянского района.

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