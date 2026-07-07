Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО Сальдо: ВСУ применяли наемников на Херсонском направлении для пиара на Западе

Иностранные наемники, выступавшие за ВСУ на Херсонском направлении, никогда не играли существенной роли в боевых действиях и применялись украинскими властями прежде всего для создания нужного информационного фона перед западными странами, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, реальная ценность этих формирований заключалась не в военной мощи, а в возможности транслировать на Запад историю о международном единстве вокруг Украины.

Иностранные наемники никогда не были на Херсонском направлении заметной силой со стороны Вооруженных сил Украины. Их использовали скорее как инструмент пропаганды, чтобы потом рассказывать западной публике о якобы «международной поддержке» киевского режима. Или это были отдельные небольшие группы узких специалистов, — пояснил Сальдо.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Петро-Ивановка в Харьковской области. Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии выбили украинские формирования из населенного пункта в северо-западной части Купянского района.