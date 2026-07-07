Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч

Зафиксированный в Санкт-Петербурге природный феномен, который жители Северной столицы по ошибке приняли за смерч, на самом деле оказался узким хвостиком от облаков к земле, заявил главный синоптик города Александр Колесов. В беседе с РИА Новости он отметил, что продолжительность существования такого явления крайне мала.

Погодное явление, которое некоторые жители Санкт-Петербурга приняли за смерч, не было разрушительным атмосферным вихрем. То, что наблюдалось на днях, — это узкий хвостик от облаков к земле. Он не развивается и не несет никаких разрушений. Живет такое явление минут 20. Теоретически у нас может образоваться смерч в любом районе, но на сегодняшний день для этого нет никаких условий. Должен быть как минимум перегрев атмосферы с одновременной сменой воздушной массы с теплой на холодную, — пояснил Колесов.

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