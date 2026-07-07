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07 июля 2026 в 16:28

В РСПП объяснили смысл тоннеля между Россией и США

Шохин назвал проект тоннеля между Россией и США символическим жестом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив, соглашение о проектировании которого было подписано около месяца назад на ПМЭФ, является скорее символическим жестом в российско-американских отношениях, чем экономически обоснованным проектом, заявил в интервью ИС «Вести» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По словам главы РСПП, чтобы тоннель окупился, через него должен идти устойчивый грузопоток, который пока не просматривается.

Наверное, тоннель — это скорее символ, нежели экономически оправданный проект. Ведь чтобы туннель даже в долгосрочном плане оказался экономически и финансово выгодным, нужно что-то возить туда-сюда. Но пока не просматривается, на мой взгляд, такого потока, который за 20 лет мог бы отбить инвестиции, — сказал он.

Президент РСПП также отметил, что, помимо самого тоннеля, необходимо развивать наземную инфраструктуру — железные и автомобильные дороги от ближайших населенных пунктов на Чукотке до основной части России. По его мнению, для экономической целесообразности проекта требуется формирование встречных товарных потоков между Россией, Аляской и Канадой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что установление конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам всего мира. Он направил поздравительную телеграмму американскому коллеге Дональду Трампу по случаю 250-й годовщины независимости США.

Экономика
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Александр Шохин
РСПП
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