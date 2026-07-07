Офтальмологи из ЯНАО спасли зрение недоношенному малышу

Сотрудники офтальмологического отделения Новоуренгойской горбольницы спасли зрение недоношенному малышу, предотвратив у него отслойку сетчатки, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на медицинское учреждение. У новорожденного диагностировали агрессивную форму ретинопатии, которая грозила слепотой.

Заведующий офтальмологическим отделением Денис Ведяшкин принял решение об операции. В оба глаза ребенку интравитреально (в стекловидное тело) введен препарат, позволяющий сохранить зрение у больных с серьезными заболеваниями глаз, еще недавно считавшихся обреченными на полную его утрату, — отметили в больнице.

Этот специальный блокатор, который ввели специалисты, остановил рост аномальных сосудов и предотвратил отслойку сетчатки. После экстренных манипуляций ребенка перевели в Санкт-Петербург, где его прооперировали. Сейчас малыш восстанавливается в стационаре — там он пробудет еще несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в Саратове врачи из УКБ № 2 СГМУ им. В. И. Разумовского спасли зрение пациенту с разрывом сетчатки. Он обратился за медицинской помощью с жалобами на появление вспышек и «плавающих» помутнений.