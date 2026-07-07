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07 июля 2026 в 16:28

«Рад за него»: Булыкин о переходе Сперцяна в клуб из Саудовской Аравии

Булыкин заявил, что рад большой зарплате футболиста Сперцяна в Саудовской Аравии

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
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Футболист Эдуард Сперцян будет получать очень приличные деньги в саудовском клубе «Аль-Ахли» после перехода из «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. Он признался, что не удивился решению игрока сборной Армении, учитывая зарплаты на Ближнем Востоке.

Учитывая зарплату, я не удивлен. В Европу сейчас сложно попасть, а туда как раз проще. И еще такую зарплату вряд ли где-то предложат в Европе. Я даже рад за него, будет получать приличные деньги, — сказал Булыкин.

Сперцян стал игроком «Аль-Ахли». Сообщается, что его зарплата в новом клубе составит €6 млн (535 млн рублей). Футболист подписал контракт на четыре года. В минувшем сезоне РПЛ Сперцян принял участие в 42 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата.

Ранее экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли» только из-за денег. При этом сам он не удивился решению армянского футболиста.

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