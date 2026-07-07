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07 июля 2026 в 16:26

В Госдуме ответили, закрепят ли понятие семейного кино

Депутат Драпеко: в России уже урегулирован вопрос с семейным кино

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России уже урегулирован вопрос с семейным кино, заявила в беседе с НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко. Она отметила, что закрепление нового понятия будет избыточной мерой.

Категория [«семейное кино»] есть. Фильмы для детей и юношества — это и есть семейный просмотр. Критерии вполне определены. Есть постановление правительства, есть внутренние документы Министерства культуры. Мы выделяем деньги на семейное детское кино, причем это стопроцентное финансирование за счет бюджета, — сказала Драпеко.

Депутат подчеркнула, что в данной категории сейчас действует отдельный экспертный совет. По ее словам, фильмы для более старшей аудитории регулируются отдельно.

Ранее заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Лешковский заявил, что в России необходимо ввести квоты для зарубежного кино. По его словам, такой опыт уже давно применяют в разных странах.

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