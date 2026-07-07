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07 июля 2026 в 17:17

Инструктор спецназа назвал риски оставления детей дома одних

Спасатель Ластовина: при пожаре оставленные дома дети могут задохнуться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не следует оставлять малолетних детей одних в доме или квартире, посоветовал в беседе с NEWS.ru бывший инструктор спецназа, начальник пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Александр Ластовина. По его словам, при возможности необходимо попросить о помощи с присмотром соседей, родственников или друзей. Специалист также рекомендовал разъяснять несовершеннолетним индивидуальные правила безопасности.

Если произойдет пожар, соседи могут этого не услышать и не успеть прийти на помощь. Вероятно, они увидят только дым из квартиры или окон. И в этот момент ребенок может задохнуться, — объяснил он.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал NEWS.ru, что в соответствии со статьей 63 Семейного кодекса родители обязаны заботиться о здоровье, психологическом, духовном, физическом и нравственном развитии детей. Он отметил, что в случае, когда оставление несовершеннолетних одних дома приводит к тяжелым последствиям, ответственность ложится на их законных представителей.

Например, статья 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) предусматривает штраф до 100 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности, подчеркнул эксперт.

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