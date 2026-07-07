«Включать голову»: юрист назвал последствия оставления детей дома одних Юрист Соловьев: за оставление детей дома одних можно получить три года тюрьмы

В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса родители обязаны заботиться о здоровье, психологическом, духовном, физическом и нравственном развитии детей, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он отметил, что в случае, когда оставление несовершеннолетних одних дома приводит к тяжелым последствиям, ответственность ложится на их законных представителей.

Это значит, что родители должны включать голову, когда оставляют детей дома одних в беспомощном состоянии. Если это приводит к тяжким последствиям, должна наступать уголовная ответственность в зависимости от тяжести наступивших последствий, — пояснил юрист.

Например, статья 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) предусматривает штраф до 100 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет и лишением права занимать определенные должности, отметил эксперт. При возникновении же умысла на вред здоровью детей наказание может быть еще суровее.

А если при этом есть умысел причинения вреда здоровью детям, это другая история, где более тяжкие составы, — отметил Соловьев.

Ранее адвокат и медиатор Маргарита Янгуразова напомнила, что за злостную неуплату алиментов могут лишить родительских прав. При этом сам факт задолженности не всегда автоматически ведет к этому. Суд учитывает то, по чьей вине образовался долг и действительно ли человек сознательно уклонялся от выплат.