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07 июля 2026 в 17:03

Правительство России внедрит десятки сервисов с искусственным интеллектом

Григоренко: в аппарате правительства России внедрят 40 сервисов на базе ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аппарате правительства России внедрят 40 сервисов на базе искусственного интеллекта, рассказал вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко в беседе с ИС «Вести». По его словам, он лично тестирует решения с использованием ИИ. Григоренко подчеркнул, что современные технологии меняют подходы к организации работы в системе государственного управления.

Мы в аппарате правительства внедряем 40 сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта. Сначала был пилот, сейчас масштабируем полностью на весь аппарат правительства, — отметил он.

Вице-премьер добавил, что искусственный интеллект позволяет ускорить принятие процедурных решений и эффективнее работать с большими объемами данных. По его словам, в сфере аналитики обработка таких массивов информации уже выходит за возможности человека.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Инициативу поддержали 384 парламентария, против не выступил никто.

Власть
Дмитрий Григоренко
искусственный интеллект
правительство РФ
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