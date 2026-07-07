Правительство России внедрит десятки сервисов с искусственным интеллектом Григоренко: в аппарате правительства России внедрят 40 сервисов на базе ИИ

В аппарате правительства России внедрят 40 сервисов на базе искусственного интеллекта, рассказал вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко в беседе с ИС «Вести». По его словам, он лично тестирует решения с использованием ИИ. Григоренко подчеркнул, что современные технологии меняют подходы к организации работы в системе государственного управления.

Мы в аппарате правительства внедряем 40 сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта. Сначала был пилот, сейчас масштабируем полностью на весь аппарат правительства, — отметил он.

Вице-премьер добавил, что искусственный интеллект позволяет ускорить принятие процедурных решений и эффективнее работать с большими объемами данных. По его словам, в сфере аналитики обработка таких массивов информации уже выходит за возможности человека.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Инициативу поддержали 384 парламентария, против не выступил никто.