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07 июля 2026 в 17:02

Спикер ЗакСо Бабушкина организовала масштабную встречу женщин-бизнесменов

Фото: Управление информационной политики ЗССО
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Первый Форум женщин-предпринимателей прошел в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026» по инициативе председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной. Мероприятие собрало более 200 успешных бизнес-леди и женщин-политиков со всей страны. Участниц приветствовали заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко и замглавы комитета по социальной политике, а также сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение» Дарья Лантратова.

На форуме мы говорим о том, что волнует каждую женщину-предпринимателя. О том, как выстроить баланс между семьей и бизнесом, как найти правовые и социальные инструменты для уверенного роста, какую роль играют общественные объединения в этом процессе, — заявила Бабушкина.

Святенко подчеркнула, что регион демонстрирует успешное выполнение региональных программ, направленных на интеграцию женщин в экономику, и поддержку инициатив, способствующих участию женского предпринимательства в межрегиональных и международных процессах. Лантратова в свою очередь отметила активное развитие женского бизнеса в регионе, где реализуется множество проектов по поддержке предпринимательства.

Ранее Бабушкина заявила о важности работы фонда «Защитники Отечества» в поддержку участников СВО и их близких. В Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, приуроченное к трехлетию фонда.

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