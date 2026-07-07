«Полетят вниз»: Пономарев оценил перспективы «Краснодара» без Сперцяна Пономарев: без Сперцяна «Краснодар» не будет бороться за чемпионство в РПЛ

«Краснодар» не будет бороться за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб «Аль-Ахли», такое мнение в интервью NEWS.ru высказал экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. По его словам, учитывая травму нападающего Джона Кордобы во время чемпионата мира по футболу, перспективы команды остаются туманными.

Для «Краснодара» это большая потеря. Еще Кордоба получил травму. Они полетят вниз. Все, до свидания! Больше «Краснодар» наверху мы не увидим. Очень плохие перспективы в следующем сезоне. Это хорошая команда, но сейчас они не найдут достойную замену. Реплика всегда хуже оригинала, — считает Пономарев.

Сперцян стал игроком «Аль-Ахли». Сообщается, что его зарплата в новом клубе составит €6 млн (535 млн рублей). Футболист подписал контракт на четыре года. В минувшем сезоне РПЛ Сперцян принял участие в 42 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата.

Пономарев также предположил, что Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли» только из-за денег. При этом сам он не удивился решению армянского футболиста.