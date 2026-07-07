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07 июля 2026 в 16:49

Кинолог ответил, можно ли подкармливать собак шашлыком

Кинолог Голубев: шашлык может негативно сказаться на здоровье собаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Шашлык может негативно сказаться на здоровье собаки, рассказал RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что такой продукт является одним из наиболее опасных для питомцев.

Во-первых, само мясо — обычно шашлык включает жирные сорта. Это колоссальная нагрузка на пищеварение. К тому же сам процесс обжарки делает любое мясо непригодным для кормления собаки. Ее печень не приспособлена к нейтрализации канцерогенов в таких количествах, — объяснил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что лук и чеснок часто являются частью маринада. По его словам, это также одни из наиболее вредных продуктов для собак.

Ранее ветеринар Елена Фроленко рассказала, что владельцам питомцев следует не допускать их к рассаде томатов, лука, чеснока и острого перца. По ее словам, эти растительные культуры могут навредить здоровью домашних животных.

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