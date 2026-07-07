Кинолог ответил, можно ли подкармливать собак шашлыком Кинолог Голубев: шашлык может негативно сказаться на здоровье собаки

Шашлык может негативно сказаться на здоровье собаки, рассказал RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что такой продукт является одним из наиболее опасных для питомцев.

Во-первых, само мясо — обычно шашлык включает жирные сорта. Это колоссальная нагрузка на пищеварение. К тому же сам процесс обжарки делает любое мясо непригодным для кормления собаки. Ее печень не приспособлена к нейтрализации канцерогенов в таких количествах, — объяснил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что лук и чеснок часто являются частью маринада. По его словам, это также одни из наиболее вредных продуктов для собак.

Ранее ветеринар Елена Фроленко рассказала, что владельцам питомцев следует не допускать их к рассаде томатов, лука, чеснока и острого перца. По ее словам, эти растительные культуры могут навредить здоровью домашних животных.