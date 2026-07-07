Психолог назвала способы забыть о работе в отпуске

Для того чтобы полноценно отдохнуть от работы, необходим отпуск не менее 14 дней, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова. Она отметила, что психике необходимо время на адаптацию.
Главная рекомендация — не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней — это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха. При этом советую не приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей. Один или два заключительных дня стоит выделить на плавное перемещение в деловую роль, — сказала Кольцова.
Психолог подчеркнула, что важно четко планировать отдых — это позволит избежать переключений на рабочие задачи. По ее словам, при сильной тревоге и навязчивых мыслях следует обратиться к специалисту.
Ранее карьерный эксперт Мария Васильева рассказала, что чрезмерная преданность работе часто маскируется под ответственность, но со временем разрушает здоровье и отношения. По ее словам, постоянная проверка рабочих задач может привести к эмоциональному истощению.