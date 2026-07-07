Психолог назвала способы забыть о работе в отпуске Психолог Кольцова: забыть о работе можно только в продолжительном отпуске

Для того чтобы полноценно отдохнуть от работы, необходим отпуск не менее 14 дней, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова. Она отметила, что психике необходимо время на адаптацию.

Главная рекомендация — не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней — это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха. При этом советую не приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей. Один или два заключительных дня стоит выделить на плавное перемещение в деловую роль, — сказала Кольцова.

Психолог подчеркнула, что важно четко планировать отдых — это позволит избежать переключений на рабочие задачи. По ее словам, при сильной тревоге и навязчивых мыслях следует обратиться к специалисту.

Ранее карьерный эксперт Мария Васильева рассказала, что чрезмерная преданность работе часто маскируется под ответственность, но со временем разрушает здоровье и отношения. По ее словам, постоянная проверка рабочих задач может привести к эмоциональному истощению.