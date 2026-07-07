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07 июля 2026 в 17:34

Психолог назвала способы забыть о работе в отпуске

Психолог Кольцова: забыть о работе можно только в продолжительном отпуске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для того чтобы полноценно отдохнуть от работы, необходим отпуск не менее 14 дней, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова. Она отметила, что психике необходимо время на адаптацию.

Главная рекомендация — не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней — это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха. При этом советую не приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей. Один или два заключительных дня стоит выделить на плавное перемещение в деловую роль, — сказала Кольцова.

Психолог подчеркнула, что важно четко планировать отдых — это позволит избежать переключений на рабочие задачи. По ее словам, при сильной тревоге и навязчивых мыслях следует обратиться к специалисту.

Ранее карьерный эксперт Мария Васильева рассказала, что чрезмерная преданность работе часто маскируется под ответственность, но со временем разрушает здоровье и отношения. По ее словам, постоянная проверка рабочих задач может привести к эмоциональному истощению.

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