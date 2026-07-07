Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни Психолог Хачатрян: ЗОЖ необходимо вводить в свою жизнь постепенно

Путь к здоровому образу жизни должен быть постепенным, рассказала в беседе с MIR24.TV психолог Элен Хачатрян. Она отметила, что «начинать новую жизнь с понедельника» слишком тяжело для психики.

На деле привычки формируются постепенно, а путь к ЗОЖ может занять время — и это нормально. Чтобы выстроить баланс между заботой о себе и отдыхом, важно двигаться в комфортном темпе и не ждать мгновенных результатов, — сказала Хачатрян.

Психолог подчеркнула, что строгие запреты только усилят тягу. По ее словам, важно соблюдать баланс и выстроить комфортную систему питания и тренировок.

Ранее диетолог Екатерина Ширшова рассказала, что одержимость здоровым образом жизни часто приводит к обратному эффекту — хронической усталости, стрессу и нарушениям пищевого поведения. Эксперт порекомендовала вернуть цель — чувствовать себя лучше каждый день, а не побеждать собственное расписание.