Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 14:00

Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ

Диетолог Ширшова: чрезмерный ЗОЖ приводит к стрессу и хронической усталости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одержимость здоровым образом жизни часто приводит к обратному эффекту — хронической усталости, стрессу и нарушениям пищевого поведения, заявила диетолог Екатерина Ширшова в интервью «Газете.Ru». Эксперт рекомендует вернуть цель — чувствовать себя лучше каждый день, а не побеждать собственное расписание, и помнить: «меньше идеальности — больше адекватности».

Сначала все работает: привычки складываются в понятный ритм, тело отвечает бодростью. Потом незаметно меняются акценты. Ритуал становится важнее функции — и вместо отдыха появляется «обязательный» забег, вместо ужина — «правильный» перекус, — пояснила врач.

По ее словам, когда паузы вычеркиваются, организм включает режим экономии: растут стрессовые маркеры, падает качество восстановления. Особую проблему представляет жесткий контроль питания. Возникает тревожность вокруг «неидеальных» продуктов, исчезает ощущение сытости, добавила Ширшова.

Ранее врач-стоматолог и ортопед Кристина Савостян рассказала, что скрежет зубами во сне, известный как бруксизм, может привести к сильным головным болям. Она отметила, что это заболевание может показаться просто неприятной привычкой, но на самом деле оно может привести к серьезным последствиям для здоровья.

ЗОЖ
опасности
диетологи
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин и Алиев вышли поговорить в холл после официальной встречи
Россиян предупредили о новом вирусе, заражающем все контакты в телефоне
ПВО сбили украинские дроны в двух российских регионах
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказалась в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.