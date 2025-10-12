Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ Диетолог Ширшова: чрезмерный ЗОЖ приводит к стрессу и хронической усталости

Одержимость здоровым образом жизни часто приводит к обратному эффекту — хронической усталости, стрессу и нарушениям пищевого поведения, заявила диетолог Екатерина Ширшова в интервью «Газете.Ru». Эксперт рекомендует вернуть цель — чувствовать себя лучше каждый день, а не побеждать собственное расписание, и помнить: «меньше идеальности — больше адекватности».

Сначала все работает: привычки складываются в понятный ритм, тело отвечает бодростью. Потом незаметно меняются акценты. Ритуал становится важнее функции — и вместо отдыха появляется «обязательный» забег, вместо ужина — «правильный» перекус, — пояснила врач.

По ее словам, когда паузы вычеркиваются, организм включает режим экономии: растут стрессовые маркеры, падает качество восстановления. Особую проблему представляет жесткий контроль питания. Возникает тревожность вокруг «неидеальных» продуктов, исчезает ощущение сытости, добавила Ширшова.

