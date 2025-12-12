Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Тренер рассказала, почему лошадям не место на улицах города

Тренер Березина: конные прогулки в городе опасны для окружающих

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конные прогулки в городе опасны как для окружающих, так и для самой лошади, рассказала НСН тренер и директор по развитию конно-спортивного клуба Александра Березина. Она призвала запретить коммерческие прогулки в центрах городов.

На улицах городов, безусловно, имеет смысл такие прогулки запретить. Да, это опасно. Во-первых, лошади могут испугаться, во-вторых, взрослые люди с образованием и документами не пойдут работать так, в города посылают в основном подростков, у которых даже не все родители знают, чем они занимаются, — рассказала Березина.

По мнению тренера, заработок от таких прогулок часто идет не на корм лошадей или развитие клубов. Она отметила, что средства идут «на поддержание штанов хозяев таких клубов».

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо запретить коммерческие прогулки на лошадях в центре городов. Он отметил, что эксплуатация животных, в том числе лошадей, в коммерческих целях на улицах городов совершенно недопустима.

