Людям старше 35 лет рассказали, как поддерживать здоровье

Привычка гулять по утрам помогает людям старше 35 лет поддерживать здоровье, заявил британский врач общей практики Амир Хан. По его словам, которые приводит издание Daily Mirror, солнечный свет снижает уровень кортизола и наполняет энергией.

Врач также рекомендует уделять время высокоинтенсивным тренировкам. При этом необязательно заниматься в спортзале, подчеркнул он. Хан пояснил, что в качестве физической нагрузки подходит бег по лестнице. Специалист считает, что подвижный образ жизни позволяет насыщать клетки кислородом и является полезным для сердца. Кроме того, Хан посоветовал людям старше 35 лет чаще проверять свое артериальное давление.

Ранее директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалев заявил, что наследственность наиболее сильно влияет на продолжительность жизни. Он считает, что этот фактор может повышать вероятность долгой жизни на несколько десятков процентов.

До этого гериатр Антон Наумов заявил, что образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт. По его словам, люди в таких регионах много двигаются, причем в рамках естественной повседневной активности.