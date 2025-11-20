Врач перечислил факторы, влияющие на продолжительность жизни

Наследственность наиболее сильно влияет на продолжительность жизни, рассказал KP.RU директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Алексей Москалев. По его мнению, это повышает вероятность долгой жизни на несколько десятков процентов.

Наследственность имеет большое значение. У детей долгожителей вероятность прожить долгую жизнь составляет уже не 10-15%, а все 40%. Зачастую долгожители не ведут какой-то особый образ жизни. Исследования показывают, что в плане курения, ожирения, алкоголя эти люди мало чем отличаются от большинства, — рассказал Москалев.

Однако врач отметил, что такие люди обладают высоким уровнем стрессоустойчивости. По его мнению, это же качество позволяет людям дольше оставаться здоровыми.

Ранее гериатр Николай Зак рассказал, что немаловажный «ингредиент» долгой и здоровой жизни — это удача. По его мнению, зачастую болезни и происшествия, которые не дают людям дожить до 100 лет, — это случайности.