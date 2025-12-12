Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 14:29

Минобороны предложило создать особые штабы в регионах с военным положением

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Министерство обороны России предложило создать на территории регионов с военным положением штабы обороны, соответствующий документ представлен на федеральном портале опубликования нормативных правовых актов. Согласно нему, данные штабы будут согласовывать применение мер, а также проводить мероприятия по территориальной обороне. Их деятельность предлагается регулировать федеральными законами.

Деятельность штабов обороны регулируется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, — говорится в документе.

Ранее Министерство обороны обратило внимание, что риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химического завода на Украине увеличились. По словам генерал-майора Алексея Ртищева, помощь Запада Киеву приводит к неоднократным нарушениям украинской стороной международных норм обращения с ядерными материалами.

