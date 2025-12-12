Два украинских БПЛА не долетели до Москвы

Два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

Утром стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали столицу России беспилотниками. Собянин сообщил о двух сбитых целях средствами ПВО. На местах падения обломках дронов работали экстренные службы.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили 90 беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 12 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 63 БПЛА над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московской, по три — над Смоленской и Тверской областями.