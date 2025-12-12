Собянин подтвердил уничтожение еще одного летевшего на Москву БПЛА

Уничтожен еще один беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Ранее Собянин сообщал о другом беспилотнике, летевшем на Москву. По словам мэра столицы, средствам ПВО удалось уничтожить вражеский дрон. К месту падения обломков БПЛА выдвинулись экстренные службы.

Утром сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Внуково. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Сочи и Волгограда также временно прекращали прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности.