Силы ПВО перехватили еще один летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО перехватили еще один летевший на Москву беспилотник Собянин сообщил об уничтожении девятого за сутки вражеского дрона

Украинский беспилотник держал курс на Москву, но силам противовоздушной обороны удалось его уничтожить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

Судя по постам Собянина, БПЛА начали пытаться атаковать Москву с 2:52 мск. Всего за примерно 11 часов было уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что в регионе погибла женщина, а двое мужчин получили ранения. По его словам, противник атакует дронами левобережье. Сальдо добавил, что погибшей жительнице Алешек было 66 лет.

До этого начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что российские войска предотвратили попытки применения БПЛА по химпредприятиям в Великом Новгороде и городе Россоши Воронежской области. Он также упомянул о попытках ударов по объектам на территориях ДНР и ЛНР, что, по словам Ртищева, создавало угрозу химического поражения мирного населения.