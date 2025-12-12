Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Силы ПВО перехватили еще один летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил об уничтожении девятого за сутки вражеского дрона

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский беспилотник держал курс на Москву, но силам противовоздушной обороны удалось его уничтожить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр.

Судя по постам Собянина, БПЛА начали пытаться атаковать Москву с 2:52 мск. Всего за примерно 11 часов было уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что в регионе погибла женщина, а двое мужчин получили ранения. По его словам, противник атакует дронами левобережье. Сальдо добавил, что погибшей жительнице Алешек было 66 лет.

До этого начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что российские войска предотвратили попытки применения БПЛА по химпредприятиям в Великом Новгороде и городе Россоши Воронежской области. Он также упомянул о попытках ударов по объектам на территориях ДНР и ЛНР, что, по словам Ртищева, создавало угрозу химического поражения мирного населения.

Сергей Собянин
дроны
БПЛА
беспилотники
