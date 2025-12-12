Киев пытался ударить по российским химпредприятиям В Минобороны заявили о предотвращении атак ВСУ на химзаводы в Великом Новгороде

Российские войска предотвратили попытки применения БПЛА по химпредприятиям в Великом Новгороде и городе Россошь Воронежской области, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он также напомнил о попытках ударов по химически опасным объектам на территориях ДНР и ЛНР, что, по его словам, создавало угрозу химического поражения мирного населения.

Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности, — отметил генерал.

Ранее Ртищев сообщил, что Вооруженные силы Украины разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе. По его словам, данная локация относится к объектам опасности первого класса.

Помимо этого, генерал-майор рассказал, представители Службы безопасности Украины проходят инструктаж по изготовлению и применению так называемых грязных бомб. В учебных материалах детально рассматривается сценарий кражи опасных радиоактивных источников и последующее производство из них взрывных устройств, заявил он.