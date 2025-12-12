Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:25

Киев пытался ударить по российским химпредприятиям

В Минобороны заявили о предотвращении атак ВСУ на химзаводы в Великом Новгороде

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские войска предотвратили попытки применения БПЛА по химпредприятиям в Великом Новгороде и городе Россошь Воронежской области, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он также напомнил о попытках ударов по химически опасным объектам на территориях ДНР и ЛНР, что, по его словам, создавало угрозу химического поражения мирного населения.

Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности, — отметил генерал.

Ранее Ртищев сообщил, что Вооруженные силы Украины разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе. По его словам, данная локация относится к объектам опасности первого класса.

Помимо этого, генерал-майор рассказал, представители Службы безопасности Украины проходят инструктаж по изготовлению и применению так называемых грязных бомб. В учебных материалах детально рассматривается сценарий кражи опасных радиоактивных источников и последующее производство из них взрывных устройств, заявил он.

ВСУ
заводы
предприятия
атаки
Россия
Великий Новгород
Воронежская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, при каком условии курс доллара в России может упасть до 60 рублей
НАБУ более двух лет прослушивало одного из «Слуг народа»
Военэксперт объяснил, почему торги за территории обернутся для Киева бедой
Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.