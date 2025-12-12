Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Минобороны раскрыло, как украинских силовиков учат делать грязные бомбы

Минобороны России: СБУ обучают созданию радиоактивных бомб для терактов

Представители Службы безопасности Украины проходят инструктаж по изготовлению и применению так называемых грязных бомб, сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев в ходе брифинга. По его словам, в учебных материалах детально рассматривается сценарий кражи опасных радиоактивных источников и последующее производство из них взрывных устройств.

Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей, — сказал Ртищев.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Украина может создать грязные бомбы из отходов европейских атомных станций, хранящихся на Чернобыльской АЭС. По словам военного эксперта, ответственность за повреждения саркофага четвертого реактора лежит на ВСУ.

До этого Международное агентство по атомной энергии обнародовало тревожные выводы по итогам проверки объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. По словам ведомства, конструкция, поврежденная в феврале, утратила свои защитные функции.

