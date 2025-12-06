МАГАТЭ опубликовало доклад о состоянии саркофага на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало тревожные выводы по итогам проверки объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, говорится в опубликованном организацией докладе. Конструкция, поврежденная в феврале, утратила свои защитные функции. О необходимости срочных действий заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Эксперты агентства завершили комплексную оценку безопасности саркофага. Они подтвердили, что хотя несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений, состояние объекта вызывает серьезную озабоченность.

МАГАТЭ настаивает на безотлагательном и полномасштабном восстановлении для предотвращения дальнейшей деградации АЭС. В список первоочередных мер входит контроль влажности, обновленная программа мониторинга коррозии и модернизация системы наблюдения за объектом.

На крыше был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности, — сказал генеральный директор Гросси.

Ранее стало известно, что в Чернобыле обнаружены новая форма жизни. На стенах разрушенного реактора АЭС нашли черный гриб, способный поглощать радиацию. Ученые собрали образцы этого организма непосредственно в зонах с экстремально высоким уровнем радиации.