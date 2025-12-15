В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России Гросси заявил, что не фиксировал угроз от России применить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин не высказывал угроз применения ядерного оружия, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью испанской газете El País. Так он ответил на вопрос о том, как следует трактовать заявления российского лидера Владимира Путина, которые на Западе интерпретировались как возможные угрозы.

Я не фиксировал, чтобы он угрожал атаковать ядерным оружием, — сказал Гросси.

Он уточнил, что видел лишь заявления о наличии ядерных вооружений в случае экзистенциальной угрозы государству. Это «доктрина применения ядерного оружия почти всех стран», подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. Он добавил, что наблюдается рост международной напряженности и есть «скрытый риск».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США отстают в гонке вооружений от Китая и России. По его словам, если во времена холодной войны противостояние США с СССР было в целом равным, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Он добавил, что техническое состояние американского стратегического арсенала вызывает большие вопросы, поскольку США давно не обновляли ключевые компоненты своей ядерной триады. По его словам, последний боезаряд Вашингтон создал еще в начале 1990-х годов.