Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:05

В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России

Гросси заявил, что не фиксировал угроз от России применить ядерное оружие

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин не высказывал угроз применения ядерного оружия, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью испанской газете El País. Так он ответил на вопрос о том, как следует трактовать заявления российского лидера Владимира Путина, которые на Западе интерпретировались как возможные угрозы.

Я не фиксировал, чтобы он угрожал атаковать ядерным оружием, — сказал Гросси.

Он уточнил, что видел лишь заявления о наличии ядерных вооружений в случае экзистенциальной угрозы государству. Это «доктрина применения ядерного оружия почти всех стран», подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. Он добавил, что наблюдается рост международной напряженности и есть «скрытый риск».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США отстают в гонке вооружений от Китая и России. По его словам, если во времена холодной войны противостояние США с СССР было в целом равным, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Он добавил, что техническое состояние американского стратегического арсенала вызывает большие вопросы, поскольку США давно не обновляли ключевые компоненты своей ядерной триады. По его словам, последний боезаряд Вашингтон создал еще в начале 1990-х годов.

ядерное оружие
Россия
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько лет грозит убившему родителей из-за кредитов сыну
Озвучена важная характеристика новой американской ракеты Dark Eagle
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.